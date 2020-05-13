اقفال سوبر ماركت في جبشيت وتوقيف صاحبها لمخالفته اعلان الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2020 - 16:52

اقفال سوبر ماركت في جبشيت وتوقيف صاحبها لمخالفته اعلان الاسعار

منذ 36 mins 13 May، 2020
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لبنان

جال فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية، بمؤازرة دورية من دائرة امن عام النبطية وشعبة معلومات الجنوب في الامن العام، على المحال التجارية والغذائية في بلدة جبشيت، حيث تم توجيه انذار الى صاحب ميني ماركت لعدم حيازته فواتير ببضاعة موجودة لديه، وتنظيم محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لمخالفته اعلان الاسعار على الاصناف الموجودة لديه، وبناء على اتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تم توقيف صاحب السوبر ماركت وختم محله بالشمع الاحمر.

كما شملت الجولة عددا من الملاحم، وتم توجيه ملاحظات للعاملين فيها بوجوب ارتداء غطاء للشعر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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