لقاء موسع في مقر اتحاد بلديات الهرمل خصص لمتابعة الاجراءات الصحية والغذائية

عقد في مقر اتحاد بلديات الهرمل لقاء موسع حضره رئيس الاتحاد نصري الهق ورؤساء بلديات الهرمل، الشواغير، جوار الحشيش، فيسان، الشربين، الكواخ وسجد، ومدير مركز “جهاد البناء” خضر جعفر، خصص لمتابعة الاجراءات الصحية والوقائية الطارئة التي تتخذها البلديات حول موضوع كورونا وإرتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية بشكل كبير.

وفي هذا الاطار، اتفق المجتمعون على أن “تستمر بلدية الهرمل في إرسال مراقبين الى كل المحال والمؤسسات التجارية والتنسيق مع وزارة الاقتصاد واتحاد بلديات الهرمل ومؤسسة سلامة الغذاء لمراقبة الأسعار والتدقيق في تاريخ الصلاحية، إضافة إلى التعاون مع الأجهزة الامنيه لمنع عمليات تهريب الغاز والمازوت والطحين خصوصا، علما ان هذه الاجراءات ستتخذ يوميا”.

وكانت مطالبة بـ”توسيع نطاق عمل وزارة الاقتصاد ليشمل المناطق التي ليس لديها بلديات، وتأكيد ضرورة الالتزام مقرارات وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العمة بالحجر المنزلي وعدم التجمع في المناسبات وارتداء الكمامة وعدم مغادرة المنازل إلا في الحالات القصوى وإنشاء صندوق لدعم الزراعات الاستراتيجية في الهرمل بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام