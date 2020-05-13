محافظ جبل لبنان أحال اشخاصا الى النيابة العامة الاستئنافية لمخالفتهم شروط الحجر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2020 - 16:52

محافظ جبل لبنان أحال اشخاصا الى النيابة العامة الاستئنافية لمخالفتهم شروط الحجر

منذ 29 mins 13 May، 2020
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لبنان

أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي اليوم، دفعة جديدة من الأشخاص الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بناء على كتب واردة من بلديات من أقضية مختلفة في جبل لبنان افادت بفقدان الاتصال بهم وعدم ثبوت تنفيذهم الحجر وفقا للاصول او مخالفتهم شروط الحجر.

كما احال الى النيابة العامة التمييزية ملف تسريب قرار احالة مجموعة اخرى من الاشخاص بناء على كتاب بلدية اخرى الى النيابة العامة الاستئنافية تضمن الأسماء الكاملة للأشخاص وهو ملف يفترض ان يكون قيد التحقق امام القضاء المختص.

ودعا المكاوي “المواطنين الى تفهم كل تشدد في تطبيق الاجراءات كجزء من التدابير والجهود الحكومية للقضاء على وباء كورونا وحماية اللبنانيين من مخاطر انتشاره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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