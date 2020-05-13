كورونا في قطر.. تسجيل 1390 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2020 - 16:52

كورونا في قطر.. تسجيل 1390 إصابة جديدة

منذ 39 mins 13 May، 2020
علم قطر
عربي وإقليمي - قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إن “الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 3143 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3143”.

ولفتت الوزارة إلى أن “الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة”، وتابعت “كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة