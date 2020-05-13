كورونا في فلسطين.. تسجيل إصابة واحدة وشفاء 39

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل القدس وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت الكيلة الأربعاء أن “حصيلة الإصابات ترتفع إلى 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 421 حالة، أي بنسبة 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة”، وأشارت إلى أن “عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 123 حالة”.

وأوضحت الكيلة أن “جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة”.

المصدر: فلسطين اليوم