“الجهاد الاسلامي”: لن نحضر الاجتماع المزمع عقده في رام الله السبت القادم

أعلنت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين الأربعاء أنها لن تحضر الاجتماع المزمع عقده في رام الله المحتلة السبت القادم تحت عنوان “اجتماع القيادة”.

وقالت الحركة في بيان لها إنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع المزمع عقده في رام الله يوم السبت القادم 16 أيار/مايو “تحت عنوان اجتماع القيادة”، وأضافت “إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان”، وتابعت “إننا نرى أن المدخل لتجسيد ذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن والأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء م. ت. ف على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام” .

وأكدت الحركة “أنها لن تحضر اجتماع يوم السبت القادم برام الله”، وأملت “لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم