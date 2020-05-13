اليمن: العدوان يواصل خرق هدنة الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظات مأرب والجوف والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “خروقات قوى العدوان في الحديدة بلغت 68 خرقا من بينها تحليق طائرتي تجسس في أجواء مدينة حيس و13 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي على التحيتا ورقابتي الخامري وكليو16 ومدينة الدريهمي”، وأشار إلى أن “مدرعات العدوان استهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة من شارع الـ 50 وقصفت بأكثر من 8 قذائف هاون منطقة الجبلية في مديرية التحيتا”.

من جهة ثانية، ذكر المصدر أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وثلاث غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء”، وأفاد أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح ومثلها على مديرية مجزر بمحافظة مأرب”، ولفت الى أن “قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة”.

المصدر: موقع انصار الله