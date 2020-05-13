محافظ البقاع: على البلديات التشدد بمراقبة الاشخاص الذين ينفذون الحجر الصحي في منازلهم

دعا “محافظ البقاع” كمال أبو جوده “بلديات محافظة البقاع الى ضرورة نشر التوعية بين المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا لما للبلديات من دور طليعي في مجالي الصحة والسلامة العامة ونشر الوعي حول الحد من انتشار هذا الفيروس ومكافحته”.

وحث الماحفظ الاربعاء “البلديات على التشدد في مراقبة الاشخاص الذين ينفذون الحجر الصحي في منازلهم ومواكبة وضعهم الصحي والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح”.

وأحال المحافظ كتابا الى “قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي لفتح تحقيق مع بعض المواطنين الذين خالفوا اصول تنفيذ الحجر المنزلي وذلك باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام