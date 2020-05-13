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May 13 2020 - 15:20

محافظ جبل لبنان طلب التحقيق مع عدد من اللبنانيين العائدين بسبب كورونا

منذ 1 ساعة 13 May، 2020
مكاوي
لبنان

طلب محافظ جبل لبنان محمد المكاوي من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التحقيق مع عدد من المغتربين العائدين من الخارج بسبب كورونا، على خلفية ما قال إنهم أعطوا معلومات كاذبة تتعلق بحجرهم الصحي.

ودعا مكاوي عون في كتاب له الاربعاء “للتحقيق مع عدد من المغتربين العائدين ابراهيم حسين عبدو (وارسو) وحسن طي ( فرانكفورت) حسن علي زعرور( بوخارست) حسين محمد صادق شمس الدين ( طهران) ونور علي منصور (كاميرون) على خلفية إعطاء معلومات كاذبة عن الأماكن التي سيحجرون أنفسهم وتزويد السلطات المعنية أرقام هواتف غير صحيحة بقصد التفلت من الحجر المنزلي والتسبب بنقل كورونا.

وتابع مكاوي “مع علم هؤلاء الاشخاص المسبق بما تعهدوه شرطا لعودتهم إلى لبنان بحيث تبين للسلطات الصحية والأمنية المولجة متابعة أوضاع العائدين والتثبت من ان الأشخاص المشار إليهم سلموا ارقام هواتف مغلوطة وتعذر معها تتبع حركتهم ومدى التزامهم الحجر المنزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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