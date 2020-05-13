استشهاد طفل فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي بمخيم الفوار جنوب الخليل

استشهد الطفل الفلسطيني زيد فضل قيسية(15 عاما) الاربعاء بعد اطلاق قوات العدو الاسرائيلي النار عليه في مخيم الفوار جنوب الخليل المحتل.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال في تمام الساعة السادسة صباح الاربعاء اقتحمت المخيم وأطلقت النار اتجاه الشبان مما ادى لإصابة 5 مواطنين بينهم حالة خطيرة واستشهاد الطفل وزيد قيسية”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية”.

وسيوارى الشهيد قيسية في الثرى اليوم في مخيم الظاهرية مسقط رأسه.

المصدر: فلسطين اليوم