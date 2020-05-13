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May 13 2020 - 13:50

حب الله: على المستثمرين أن يلاحظوا مدى تطور القطاع الصناعي اللبناني

منذ 21 mins 13 May، 2020
عماد حب الله
لبنان

تمنى وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية عماد حب الله على المستثمرين أن يلاحظوا مدى تطور القطاع الصناعي اللبناني ولا سيما قطاع الصناعة الدوائية ولدينا الامكانات لمتابعة هذا المسار.

وقال حب الله إن “مشاكل الصناعيين كبيرة ولكن الأمل أكبر بتطوير صناعتنا الدوائية نحو العالمية، وهي قادرة على العطاء أكثر”، وتابع “اللبناني صاحب إرادة ولا نقص لدينا في الطاقات ولا في المعدات والتجهيزات”، واضاف ان “المصانع التي نزورها اليوم تعمل وفق معايير عالمية وقدرات بشرية وخبرات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية”.

كلام حب الله جاء الاربعاء خلال زيارته لمصنع “ألفا” للمختبرات والأمصال في منطقة بلونة، وذلك في إطار متابعته جولته على عدد من مصانع الدواء، وانضم الى الجولة النائب نعمة افرام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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