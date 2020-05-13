“مصلحة الليطاني”: لتصنيف مجرى النهر من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة

دعت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” وزير البيئة دميانوس قطار لتصنيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية، من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

ولفتت المصلحة الى ان “ذلك يجب ان يكون ضمن مسافة خمسمائة متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لأشغال الانشاءات المختلفة وألف وخمسمائة متر عرضا فيما خص المقالع والكسارات والمرامل”.

وتابعت المصلحة ان “ذلك بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر بتاريخ 08/07/1939 والقانون رقم 130 الصادر في 30 نيسان 2019 قانون المناطق المحمية”، واضافت “ذلك على غرار مواقع أخرى تم تصنيفها مواقع طبيعية كمجرى نهر الكلب ومجرى نهر ابراهيم ومجرى نهر عرقه ومجرى نهر العاصي ومجرى نهر الاولي ومجرى وادي الدامور ومجرى نهر الجوز”.

وأشارت المصلحة الى ان “وضع الوادي الذي يجري فيه نهر الليطاني في الحوض الأدنى على لائحة المواقع الطبيعية المحمية، يعود بالنفع على سكان المنطقة من حيث تشجيع السياحة الوطنية والزراعة، ويساهم بعدم استغلال عدد قليل من المستثمرين كأصحاب الكسارات والمرامل الذين يحتكرون مجرى النهر ويمعنون تلويثا للمياه والطبيعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام