“الميدل ايست”: استمرار الرحلات لاعادة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا

أكدت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان لها الاربعاء أنها مستمرة بعميلة اعادة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا رغم قرار الاقفال الصادر لاربعة ايام في لبنان.

وقال البيان “منعا لأي إلتباس في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار حتى صباح الإثنين 18 أيار 2020، تؤكد الشركة تسيير جدول رحلاتها مع بعض التعديلات الطفيفة للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و 24 أيار 2020 ضمنا من البلدان التي تجري فحوصات لمرض الكورونا PCR Test (أيام 14-16-18-20-22 -24 أيار) ومن البلدان التي لا تتوفر فيها فحوصات لمرض الكورونا PCR Test (ايام 15-17-19-21-23 أيار) باستثناء مدريد، لوساكا، موسكو ولاغوس حيث تطبق شروط الفحص”.

وأوضح البيان أن “رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء تخضع للشروط التالية:

1. يجب إجراء فحص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة و بأسعار منافسة.

لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي.

يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة بحيث لا يسمع بصعود اي راكب أظهر نتيجة PCR إيجابية.

2. إن ثمن بطاقات السفر ذهابا وإيابا على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للإسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.

3. يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ونذكر بالشروط التالية:

– يسمح للرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة و أولاد بالدخول إلى لبنان، بما فيهم حاملي الجنسية أو الإقامة أو أوراقهم قيد الدرس وذلك وفقا لما نص عليه تعميم الأمن العام اللبناني.

– يسمح بسفرالأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

– لا يسمح بنقل العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) على متن هذه الرحلات.

– يسمح للمسافر الفلسطيني الذي يحمل “وثيقة سفر لاجىء فلسطيني صادرة عن السلطات اللبنانية” القدوم إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، في حال توفر أماكن شاغرة على متن الطائرات.

4. يمكن للمسافرين اللبنانيين الراغبين بالعودة شراء بطاقات السفر، الحجز تلقائيا عبر موقع الشركة الإلكتروني Desktop www.mea.com.lb حصرا (وليس عبر تطبيق الشركة MEA Mobile APP) أو عبر مكاتب الشركة في بلد المغادرة أو عبر MEA Call Center 961-1-626999 وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد الأقصى لإجراء فحوصات PCR.

5. اما بالنسبة لركاب الولايات المتحدة وكندا وجنوب أميركا فقد تم تخصيص رحلات خاصة لهم عبر مطارات لندن، باريس و فرانكفورت أيام 15-17-19-21-23 أيار دون أن يكون إجراء فحص PCR إلزاميا ويمكن حجز وشراء بطاقات السفر فقط عبر مكاتب الشركة في:

نيويورك- الولايات المتحدة الأميركية: meausa@aol.com و asharh@mea.aeroأو 1 212 2446850 مونتريال – كندا: yultome@mea.aero أو 1 514 9541464 مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 أو callcenter@mea.com.lb أو الحضور شخصيا من قبل ذوي ركابنا الكرام إلى مكتب مبيعات جفينور-بيروت، لبنان”.

وأشارت الشركة إلى أن أوقات وتواريخ جميع الرحلات قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام