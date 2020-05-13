تعليق صلاة الجمعة بناء على المعطيات التي استجدت بتفشيي كورونا

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان عن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بناء على المعطيات التي استجدت بتفشي فيروس كورونا.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعت المديرية العامة للأوقاف الأئمة وخطباء المساجد الى الدعاء لله عز وجل بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس 14/5/2020 في كل مساجد لبنان لرفع الوباء والبلاء الذي حل بالعالم بسبب جائحة كورونا وذلك بناء لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام