وزارة السياحة: إقفال المؤسسات السياحية والمطاعم ووقف خدمة الـ Delivery بشكل تام

أعلنت وزارة السياحة في تعميم صادر عنها، أنه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/5/2020 (المتعلق بإعلان الإقفال العام من ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، تقفل لمدة أربعة أيام اعتبارا من صباح غد الخميس الموافق في 14/5/2020 ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق في 18/5/2020 المؤسسات السياحية كافة بالإضافة إلى (المطاعم، المقاهي، الحانات، صالات الشاي، المراقص، السناك، المؤسسات الموسمية، المنتجعات السياحية، المسابح والمساكن السياحية..)، وتتوقف خدمة التوصيل إلى المنازل (Delivery) التابعة لها بشكل تام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام