عون التقى وهاب ويترأس بعد الظهر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الاعضاء.

ودعي الى الاجتماع وزيرا العدل ماري كلود نجم والطاقة والمياه ريمون غجر، بالاضافة الى قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومعاونيهم والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ويخصص الاجتماع لعرض الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، اضافة الى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة.

وكان الرئيس عون استقبل، قبل ظهر اليوم، رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي والامني.

واوضح وهاب انه أثار مع رئيس الجمهورية عددا من المواضيع التي تهم منطقة الجبل، ومنها اوضاع الطرق ولا سيما مدخل قضاء الشوف في بلدة دميت.

وأشار الى انه أعطى للرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام