مجلس القضاء الأعلى عمم آلية لتلقي طلبات قضاء الأمور المستعجلة عبر البريد الالكتروني

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميما، بعد الإقتراح الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم بإصدار التوجيهات إلى القضاء المختص لقبول الإفادات التي تقدمها النساء المعنفات عبر الهاتف بعد أن تكون قوى الأمن الداخلي قد تبلغت عن طريق الخط الساخن 1745 بهذه الحالات.

وجاء في التعميم “نظرا للظروف التي لا تزال تمر بها البلاد، وفي ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وفي ظل عدم إمكانية التنقل بصورة اعتيادية، وفي سبيل تسهيل تقديم الطلبات الملحة والمستعجلة، جرى إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية إلى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصيا إلى قلم المحكمة وفق التالي:

أولا- فتح المجال لتلقي الطلب عبر البريد الالكتروني على أن يتضمن اسم صاحب العلاقة ورقم هاتفه ومحل إقامته مع إرفاق الطلب بالبريد الالكتروني على أن يكون موقعا وفق الأصول.

ثانيا- فور تلقي الطلب على البريد الإلكتروني، إرسال رسالة إلى مرسل الطلب تفيد وصول الطلب.

ثالثا- بعد تلقي الطلب، يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المختص (سواء لناحية البت بالطلب نهائيا أم لناحية إجراء التحقيقات التي يراها مفيدة أو الاستماع إلى من يراه مناسبا)، ثم يتواصل مع قلمه من أجل تأسيس الملف وتدوين القرار واحتساب الرسوم المتوجبة وإجراء التبليغات اللازمة.

رابعا- في الأقسام التي يتولى فيها قضاء الأمور المستعجلة أكثر من قاض، يتم توزيع الملفات وفق الطريقة المعتمدة سابقا بعناية رئيس الدائرة القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية أيضا.

خامسا- بعد ورود الطلب مع القرار إلى القلم، يتم الاتصال بصاحب العلاقة دون الإفصاح عن مضمون القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار إلى تنفيذه وفق الأصول، على أن يحضر معه أصل الطلب الذي يتضمن التوقيع الحي.

سادسا- يمكن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية السمعية-البصرية عن بعد من أجل إجراء التحقيقات التي تقتضيها القضية تمهيدا لإصدار القرار، لاسيما في قضايا العنف الأسري.

كما نشرت في التعميم عناوين البريد الإلكتروني لمحاكم الأمور المستعجلة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي:

1- محكمة الأمور المستعجلة في بيروت: urgentmatters.beirut@gmail.com

2- محكمة الأمور المستعجلة في بعبدا: urgentmatters.baabda@gmail.com

3- محكمة الأمور المستعجلة في جديدة المتن: urgentmatters.jdeideh@gmail.com

4- محكمة الأمور المستعجلة في جونيه: urgentmatters.jounieh@gmail.com

5- محكمة الأمور المستعجلة في عاليه: urgentmatters.aley@gmail.com

6- محكمة الأمور المستعجلة في شحيم: urgentmatters.chehim@gmail.com

7- محكمة الأمور المستعجلة في الدامور: urgentmatters.damour@gmail.com

8- محكمة الأمور المستعجلة في جبيل-قرطبا: urgentmatters.jbeil@gmail.com

9- محكمة الأمور المستعجلة في دير القمر: urgentmatters.deirelqamar@gmail.com

10- محكمة الأمور المستعجلة في بعقلين: urgentmatters.baaqline@gmail.com

11- محكمة الأمور المستعجلة في طرابلس: urgentmatters.tripoli@gmail.com

12- محكمة الأمور المستعجلة في البترون: urgentmatters.batroun@gmail.com

13- محكمة الأمور المستعجلة في أميون: urgentmatters.amioun@gmail.com

14- محكمة الأمور المستعجلة في بشري: urgentmatters.bchareh@gmail.com

15-محكمة الأمور المستعجلة في الضنيه: urgentmatters.daniye@gmail.com

16- محكمة الأمور المستعجلة في المنية: urgentmatters.menye@gmail.com

17- محكمة الأمور المستعجلة في حلبا: urgentmatters.halba@gmail.com

18-محكمة الأمور المستعجلة في القبيات: urgentmatters.alqobayat@gmail.com

19- محكمة الأمور المستعجلة في زغرتا: urgentmatters.zgharta@gmail.com

20-محكمة الأمور المستعجلة في دوما: urgentmatters.douma@gmail.com

21- محكمة الأمور المستعجلة في صيدا: urgentmatters.saida@gmail.com

22- محكمة الأمور المستعجلة في جزين: urgentmatters.jezzine@gmail.com

23- محكمة الأمور المستعجلة في صور: urgentmatters.tyre@gmail.com

24-محكمة الأمور المستعجلة في جويا: urgentmatters.jowaya@gmail.com

25-محكمة الأمور المستعجلة في النبطية: urgentmatters.nabatieh@gmail.com

26- محكمة الأمور المستعجلة في حاصبيا: urgentmatters.hasbaya@gmail.com

27-محكمة الأمور المستعجلة في تبنين: urgentmatters.tebnine@gmail.com

28- محكمة الأمور المستعجلة في بنت جبيل: urgentmatters.bintjbeil@gmail.com

29-محكمة الأمور المستعجلة في مرجعيون: urgentmatters.marjeyoun@gmail.com

30-محكمة الأمور المستعجلة في زحلة: urgentmatters.zahle@gmail.com

31- محكمة الأمور المستعجلة في راشيا: urgentmatters.rashaya@gmail.com

32- محكمة الأمور المستعجلة في صغبين-جب جنين: urgentmatters.saghbin@gmail.com

33- محكمة الأمور المستعجلة في بعلبك – دير الأحمر – الهرمل – رأس بعلبك: urgentmatters.baalbek@gmail.com”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام