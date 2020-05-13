أسعار النفط تعاود الهبوط بعد مكاسب أمس

عادت أسعار النفط للانخفاض الأربعاء بعد مكاسب حققتها أمس، وجاء انخفاض اليوم في ظل بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.43% إلى 29.55 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.58% إلى 25.63 دولار للبرميل.

وقال المعهد أمس إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي بمقدار 7.58 مليون برميل من الخام، وهو يفوق توقعات المحللين الذين أشاروا إلى زيادة مقدارها 5 ملايين برميل.

وهذه البيانات أولية، وفي وقت لاحق اليوم ستصدر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية.

وجاء انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم بعد مكاسب حققتها الأسعار أمس، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 6.8%، أما مزيج “برنت” فقد صعد بنسبة 1.2%.

المصدر: روسيا اليوم