ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى اكثر من 38 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاربعاء تسجيل 1997 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 353 حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان “ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد إلى 38324 والوفيات إلى 3926”.

و سيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية الطوعية في المكسيك، لغاية 30 أيار/مايو، ولكن وفقًا لخطة السلطات في عدد من المناطق حيث يسمح الوضع الوبائي، سيبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 أيار/مايو.

المصدر: وكالة سبوتنيك