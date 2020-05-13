الحشد الشعبي يقوم بعملية خاطفة لمداهمة أحد المعامل المتروكة شمال محافظة نينوى التي يستخدمها الإرهابيون للاختباء أسفرت عن اعتقال أحد عناصر داعش المنتمين لما يسمى بـ”الشرطة الاسلامية” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2020 - 09:16

الحشد الشعبي يقوم بعملية خاطفة لمداهمة أحد المعامل المتروكة شمال محافظة نينوى التي يستخدمها الإرهابيون للاختباء أسفرت عن اعتقال أحد عناصر داعش المنتمين لما يسمى بـ”الشرطة الاسلامية”

منذ 1 ساعة 13 May، 2020
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