شفاء معمرة إسبانية بعد إصابتها بكورونا

تماثلت امرأة اسبانية تبلغ 113 عاما ويعتقد انها أكبر معمرة في إسبانيا إلى الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث تمكنت من التغلب على مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة العديد من نزلاء دار الرعاية الذي تقيم فيه، بحسب ما أفاد الدار.

والتقطت ماريا برانياس العدوى في نيسان الماضي في دار “سانتا ماريا دل تورا” للرعاية في مدينة أولوت في شرق اسبانيا، حيث عاشت خلال السنوات العشرين الماضية وحاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وحيدة معزولة في غرفتها.

وقالت متحدثة باسم الدار لفرانس برس “لقد نجت من المرض وهي في وضع جيد”، مشيرة الى أن أعراضا خفيفة ظهرت عليها.

واضافت المتحدثة “إنها تشعر بالارتياح الآن، وأجرت فحصا الأسبوع الماضي كانت نتيجته سلبية”.

المصدر: وكالات