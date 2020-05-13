السعودية تعلن فرض حظر للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة في عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر لمدة خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار كورونا.

وسيسري الحظر من 23 إلى 27 من مايو بعد نهاية شهر رمضان.

وقال البيان إنه حتى ذلك الحين، ستبقى الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة المكرمة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

وكانت السعودية فرضت في وقت سابق حظرا للتجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففت من الإجراءات مع بداية رمضان.

ولم تخفف السلطات إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في بعض المناطق التي اكتشفت بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى الآن 42925 إصابة بالفيروس و264 وفاة.

وهذه أكبر أرقام بين دول الخليج العربية الست التي سجلت إجمالا أكثر من 107 آلاف إصابة و582 وفاة بالفيروس.

المصدر: وكالة رويترز