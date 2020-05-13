تشاووش أوغلو: قلبنا الموازين في ليبيا وأبو ظبي تخلق الفوضى في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الموازين على الأرض بين المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية، قد انقلبت لصالح الأخيرة، متهما الإمارات بخلق الفوضى بالمنطقة.

وأضاف خلال مقابلة، اليوم الثلاثاء، أجرتها معه قناة “أكيت” المحلية : “نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي.. عسكريا لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل”.

وأضاف، أن “دعم فرنسا لحفتر، بات أمرا واضحا وخاصة أن الإمارات ومصر وفرنسا من الدول التي تقدم أقوى دعم” له.

ولفت إلى عقد فرنسا ومصر وقبرص واليونان والإمارات اجتماعا قبل يومين، مؤكدا أن كل البيانات الصادرة عنه كانت ضد تركيا.

وتابع: “إذا سألتم من الذي يخلق الفوضى في هذه المنطقة، فإننا سنقول بلا شك أبوظبي. هم يحاولون مهاجمتنا بشكل واضح في فترات متقطعة، لكننا مؤخرا حذرناهم كي لا يتجاوزوا حدودهم”، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وشدد الوزير التركي على أن “كل العالم يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا.. نحن بجانب الحق والشرعية”.

المصدر: وكالة الاناضول