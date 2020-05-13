حاكم نيويورك يقترح قانونا يجبر الشركات على إعادة التوظيف مقابل دعم حكومي

حث حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الكونغرس، على استصدار قانون يجبر الشركات على إعادة توظيف العمال الذين تم تسريحهم خلال أزمة فيروس كورونا، لقاء الإفادة من أموال الإنقاذ الحكومية.

وقال كومو إنه بمجرد إنقاذ هذه الشركات فإنها لن تعيد تعيين نفس العدد من الموظفين من أجل “تعزيز أرباحها”.

وقال كومو متوجها إلى أصحاب الشركات: “لن ندعمك لتسريح العمال. إذا كان بإمكانك تسريح العمال، وكنتم توفرون المال بتسريح العمال، فأنتم لستو بحاجة إلى دافع الضرائب الأمريكي لدعمكم”.

وحذر كومو من تكرار عمليات الإنقاذ التي ركزت على الشركات بعد الأزمة المالية لعام 2008.

ومنذ أوائل مارس، مرر الكونغرس مشروعات قوانين بتخصيص 3 تريليونات دولار لمكافحة الوباء، بما في ذلك أموالا للأفراد والشركات لتخفيف الأثر الاقتصادي ومواجهة ارتفاع معدل البطالة إلى 14.7% في أبريل، حيث بلغت خسائر الوظائف الأمريكية مستويات لم تشهدها منذ الكساد الكبير سنة 1930.

المصدر: وكالة رويترز