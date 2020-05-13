مواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة من الضفة

اندلعت مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الصوت والغاز.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بالضفة . وافادت مصادر محلية عن إصابة شابٍ برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق جرّاء قنابل الغاز خلال مواجهات يعبد.

الهلال الأحمر الفلسطيني افاد عن وقوع إصابة بالرصاص الحي في الصدر وإصابتين بالمطاط في مواجهات ببلدة قفين في محافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

مصادر عبرية قالت ان شبّانا القوا زجاجة حارقة صوب موقع لقوات الاحتلال على الشارع الاستيطاني “465” غرب رام الله، فيما تحدث الاعلام العبري عن إصابة مستوطِنة بجروح طفيفة جراء رشق سيارتها في منطقة حوارة جنوب نابلس.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام