الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يوما

أعلن رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد الثلاثاء، أن بلاده ستمدد العمل بالإجراءات التي تستهدف تقييد التنقل 15 يوما أخرى حتى 29 مايو، لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومددت الحكومة الجزائرية الشهر الفائت القيود المفروضة على التنقل حتى 14 مايو، بما شمل حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد وغلق الجامعات والمدارس والمساجد، وتعليق حركة النقل العام والنقل الجوي.

وأمرت السلطات هذا الشهر بغلق المحال بما فيها متاجر الملابس والأحذية والحلوى بعد أيام قليلة من إعادة فتحها وذلك لعدم حفاظها على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال جراد إن بعض السلوكيات التي تعيد الناس إلى الوراء يتعين تجنبها.

وسجلت الجزائر 5891 حالة إصابة و507 حالات وفاة مع تعافي 2841 شخصا من فيروس كورونا.

المصدر: وكالة رويترز