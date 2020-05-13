وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا كورونا من تعطيل إنتاجنا النفطي

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية مع تفشي “كوفيد-19” وبذلت الجهود الحثيثة، لمنع توقف الإنتاج في قطاع صناعة النفط، والحفاظ على صحة العاملين.

وأشار زنغنه خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى أن إجراءات وزارة النفط للتغلب على تفشي فيروس كورونا كانت مع إعطاء الأولوية لإنشاء المنشآت حيوية لصناعة النفط. وتم التركيز على الوقاية والتأهب والاستعداد للعودة إلى الظروف العادية .

ويشمل ذلك، وفقا للوزير، التدريب والانضباط والتنفيذ الصارم للتعليمات الصادرة، وإلغاء أي تغيير في دوام الرعايا الأجانب غير الرسميين، ومنع تواجد الموظفين من المناطق الملوثة بالوباء فى عسلوية والمنصات البحرية والجزر النفطية، وكذلك قياس درجة حرارة أجسام الموظفين وعقد الاجتماعات عبر الفيديو، ووقف نشاط الموظفين المتعاقدين، وتأجيل تنفيذ جميع المشاريع البحرية. كل ذلك، كان من جملة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

المصدر: وكالة فارس