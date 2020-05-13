رئيس أوغندا: إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل كورونا ضرب من الجنون

اعتبر الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، أنه من الخطأ إجراء انتخابات الرئاسة المحتملة مطلع العام المقبل، إذا استمر تفشي فيروس كورونا، مشيرا للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيل الانتخابات.

وقال موسيفيني (75 عاما)، إن “إجراء الانتخابات في ظل الفيروس، ضرب من الجنون”، على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإجراء انتخابات 2021، لكنها تجرى عادة في فبراير.

ويحكم موسيفيني، وهو مقاتل متمرد سابق، البلاد منذ عام 1986 ولم يؤكد إن كان سيخوض الانتخابات المقبلة على الرغم من أن حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في أوغندا طالبه بأن يكون مرشحه وفي نفس الوقت يتوقع الناخبون ترشحه.

ويطمح أقوى معارض لشغل المنصب هو مغني البوب النائب بوبي واين الذي تجذب موسيقاه الشباب، لمنافسة الرئيس الحالي وخوض الانتخابات.

ويتهم قادة المعارضة والمنظمات الحقوقية موسيفيني بشن حملة على المنتقدين مستخدما الترهيب والاعتقالات والتعذيب لقمع المعارضين، فيما تنفي الحكومة ذلك.

وكانت أوغندا سجلت حصيلة إصابات منخفضة نسبيا بفيروس كورونا، بلغت 121 حالة من دون أي وفاة وبدأت قبل أيام في تخفيف قيود عزل عام صارمة فرضت لمواجهة الفيروس.

المصدر: وكالة رويترز