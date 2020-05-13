الإمام الخامنئي يعزي باستشهاد عدد من كوادر بحرية الجيش الايراني

بعث الامام السيد علي الخامنئي رسالة عزاء الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، بمناسبة استشهاد مجموعة من كوادر بحرية الجيش الايراني في حادث سفينة كنارك المؤلم خلال مشاركتها في مناورة في بحر عمان، سائلا الباري تعالى ان يمن على عوائل هؤلاء الشهداء بالصبر والسلوان وعلى الجرحى بالشفاء العاجل.

وأشار الامام الخامنئي إلى ان الحادث المؤلم الذي تعرضت اليه القطعة البحرية “كنارك”، والذي ادى الى استشهاد جمع من ابطال القوة البحرية للجيش، كان مريرًا ومؤسفا للغاية بالنسبة لي، ورغم الثواب والاجر الجزيل الذي حازه الكوادر الكادحون الذين استشهدوا بكل فخر واعتزاز في سبيل اداء مهامهم الصعبة، لكن فقدان هؤلاء الاعزاء ترك حزنا كبيراً لدى عوائلهم الثكلى، كما شكل خسارة ثقيلة عند هذه القوة.

وقال سماحته انني اقدم العزاء الى تلك العوائل الثكلى، سائلا العلي القدير ان يمن عليهم بالصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للجرحى؛ كما طالب المسؤولين المعنيين باجراء تحقيق صحيح للكشف عن ابعاد هذا الحادث، وضمن تحديد المقصرين المحتملين فيه، العمل على عدم تكرار احداث مضرة ومريرة كهذه. ‎

المصدر: ارنا