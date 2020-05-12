سبعة قتلى على الأقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح وحروق، نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط في مرفأ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأعربت الشرطة المحلية، اليوم، عن خشيتها من ارتفاع حصيلة الضحايا لاحقا.

وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط “جاغ ليلا”، التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الاثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن “القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية