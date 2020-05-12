دولة أوروبية تؤجل إخضاع جميع مواطنيها لفحص كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 22:36

دولة أوروبية تؤجل إخضاع جميع مواطنيها لفحص كورونا

منذ 1 ساعة 12 May، 2020
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أخبار دولية - لوكسمبورغ

اضطرت لوكسمبورغ لتأجيل خطة طموحة لإخضاع جميع مواطنيها لفحص فيروس كورونا المستجد، حتى إشعار آحر.

وأقرت وزيرة الصحة في لوكسمبورغ بوليت لينرت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بأن الخطة المذكورة لم يتم تطبيقها خلال شهر واحد اعتبارا من 19 مايو الجاري، كما أعلن سابقا.

وأوضحت الوزيرة أن السلطات لا تزال متمسكة بهذا التطلع، حيث أن الإمدادات المادية والتقنية في البلاد لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب لتطبيق الخطة في الموعد المطروح أصلا.

وسجلت في لوكسمبورغ، إحدى أصغر دول أوروبا حتى الآن 3888 إصابة بكورونا، بما فيها 102 وفاة.

ويقدر عدد سكان لوكسمبورغ بنحو 600 ألف شخص.

المصدر: وكالات

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