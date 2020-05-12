الضمان الاجتماعي فرع صور: مواعيد تقديم الأدوية وقبض الشيكات بعد انتهاء التعبئة العامة تحجز عبر تطبيق خاص

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع صور في بيان أن “حجز مواعيد تقديم الأدوية وقبض الشيكات في مركز صور، بعد انتهاء قرار التعبئة العامة، سيتم عبر تطبيق خاص بالضمان الاجتماعي – مركز صور حصرا، ولا تعطى أي مواعيد، إلا من خلاله، وذلك في إطار جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحسين الخدمات المقدمة إلى المضمونين وبدعم مباشر من المدير العام الدكتور محمد كركي”.

وأشار إلى أن “التطبيق أنجز من قبل الطالبين في الجامعة اللبنانية الدولية – فرع صور ياسر حيدر وزينب الحاف، بإشراف الدكتور اسماعيل الصياد”، متمنيا على “المضمونين الكرام في مركز صور فقط تثبيت التطبيق في هواتفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام