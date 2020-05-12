دياب ترأس اجتماع لجنة عودة اللبنانيين والبحث تناول حيثيات استئناف الرحلات واعداد العائدين وتحضيرات المرحلة الثالثة منتصف الجاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين، حضره وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن والدكتور محمود زلزلي.

وقيم المجتمعون المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين، كما تم البحث في حيثيات استئناف الرحلات واعداد العائدين والتحضيرات للمرحلة الثالثة التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام