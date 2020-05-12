مستشفى الحريري: 162 حالة شفاء من كورونا ونتيجة واحدة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 19:36

مستشفى الحريري: 162 حالة شفاء من كورونا ونتيجة واحدة ايجابية

منذ 16 mins 12 May، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الثلاثاء التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

أجرى المستشفى 271 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة.

تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت حالتين للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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