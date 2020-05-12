إدارة الكوارث في لبنان الشمالي: 870 حالة حجر جراء كورونا وللتنسيق بين الإدارات المعنية

دعت غرفة عمليات إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي المكلفة متابعة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا “للتنسيق بين الإدارات الرسمية المعنية والأجهزة الأمنية للاشراف على حسن تطبيق العزل المنزلي على أن تتم متابعة الوافدين من الخارج من قبل قوى الأمن الداخلي والبلديات المعنية”.

وأوصت الغرفة الثلاثاء “بضرورة متابعة المصابين والمخالطين لهم من قبل طبابة الأقضية والبلديات المعنية والصليب الأحمر والأجهزة التابعة للقائمقامين والمحافظ، وبإلزامية إجراء فحوصات PCR لجميع الوافدين من الخارج بعد أسبوع، وخلال فترة الحجر”.

وأشارت الغرفة إلى أنه “تم الاتفاق مع قائمقامي الأقضية على تسهيل مهمة عناصر الصليب الأحمر لتدريب فرق التدخل ومراقبي وشرطة البلديات على خطة الاستجابة للامن الصحي والارشاد الاجتماعي والأمن الغذائي، ومراقبة مدى تطبيق إجراءات الوقاية ما بعد فترة التعبئة، إضافة إلى كيفية إدارة مركز الحجر”.

ودعت الغرفة إلى “البحث في النظام المتعلق بإدارة مركز الحجر في فندق المعرض، إضافة إلى مركز الكورة، لدعم هذه المراكز من قبل المنظمات المعنية والبلديات”، وطالبت “بتوثيق البيانات اليومية المتعلقة بالمصابين وحالات العزل والحجر الصحي للمخالطين وحالات الشفاء من قبل طبيب القضاء والقائمقامين وإيداع غرفة عمليات المحافظة كل المستجدات والتطورات”، وأشارت إلى أن “العدد الإجمالي لحالات الحجر بلغ 870 ضمن محافظة الشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام