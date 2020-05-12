كورونا في غزة.. الحصار الاسرائيلي يزيد من المعاناة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2020 - 19:36

كورونا في غزة.. الحصار الاسرائيلي يزيد من المعاناة

منذ 56 mins 12 May، 2020
الحصار على غزة2
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أشرف القدرة ان “أزمة النقص في الموارد الصحية تشدد يوما بعد يوم جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم وصول حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية حتى اللحظة رغم وصولها للمستودعات الوزارة برام الله”.

وقال القدرة الثلاثاء إن “طواقم الوزارة تتابع عن كثب جملة اجراءات استقبال واستضافة العائدين عبر معبر رفح البري”، ولفت الى أن “الطواقم الطبية تواصل متابعة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة