آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

نشرت “وكالة الصحافة الفرنسية” آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 286 ألف شخص في العالم:

– رفع عزل في روسيا وإصابة المتحدث باسم بوتين

بدأت روسيا رفع إجراءات العزل بحذر في بعض المناطق، مع إعادة فتح بعض المتاجر مثل صالونات التجميل، لكن غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة وبينها المطاعم فيما تبقى التجمعات محظورة.

وباتت روسيا التي سجلت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 حوالى 232243 إصابة بفيروس كورونا، ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

في موسكو، أبرز بؤرة للوباء في روسيا حيث سجلت 232243 إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء، يبقى الإغلاق شبه الكامل ساريا مع فرض وضع الكمامات وارتداء القفازات في وسائل النقل العام والسوبرماركت.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديميتري بسكوف أنه مصاب بفيروس كورونا، بعد فحص أجراه وتبين أنه إيجابي، مشيرا الى أنه يعالج في المستشفى، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية.

– أكثر من 286 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 286 ألفا و122 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول، بحسب حصيلة أعدتها “وكالة الصحافة الفرنسية” حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى معلومات رسمية.

الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع 80 الفاً و684 وفاة تليها بريطانيا بتسجيلها 065،32 وفاة وإيطاليا مع 739،30 وفاة وإسبانيا مع 920،26 وفاة وفرنسا مع 643،26 وفاة.

– فحوصات للجميع في ووهان

تنوي ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، فحص جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليونا فيما يثير تسجيل ست حالات إصابة جديدة مخاوف من انتشار العدوى مجددا في هذه المدينة الصينية، كما ذكرت وسائل إعلام.

ونشرت صحيفة “ذي بيبر” الإلكترونية تعميما صادرا عن البلدية يمنح كل منطقة من مقاطعات المدينة الـ13، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

– تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا

خسر الاقتصاد الفرنسي ست نقاط من النمو السنوي خلال شهرين من العزل فيما تراجع النشاط بنسبة 27% في نيسان كما أعلن بنك فرنسا الذي اعتبر حاكمه أنه “سيكون على الدولة الاستثمار في بعض الشركات لتجنب عمليات إفلاس”.

– خفض وظائف في شركة طيران بلجيكية

في مواجهة تداعيات الوباء، أعلنت شركة الطيران البلجيكية “خطوط بروكسل” وهي فرع من مجموعة لوفتهانزا الألمانية الثلاثاء عزمها إلغاء ربع عدد موظفيها أي حوالى الف منصب في إجراء يعتبر “حتميا من أجل استمراريتها”.

– رحلات “راين اير” في تموز

تعتزم شركة راين اير للطيران استئناف 40% من رحلاتها اعتبارا من تموز/يوليو مع فرض اجراءات صحية مثل وضع الكمامات وقياس حرارة المسافرين والطاقم لكن بدون فرض التباعد الاجتماعي.

وهذه الشركة الإيرلندية للرحلات المنخفضة الكلفة تعتزم القيام بألف رحلة في اليوم نحو 90% من الوجهات التي كانت توفرها قبل الأزمة الصحية.

– اسبانيا تفرض حجرا صحيا

سيخضع الوافدون الى اسبانيا من الخارج لحجر صحي لمدة 14 يوما اعتبارا من الجمعة وطوال فترة الطوارىء السارية حتى 24 أيار/مايو والتي يمكن أن تمدد.

المصدر: ا ف ب