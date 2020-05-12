كيف توزعت الإصابات الجديدة بفايروس كورونا ضمن المناطق اللبنانية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 18:04

كيف توزعت الإصابات الجديدة بفايروس كورونا ضمن المناطق اللبنانية؟

منذ 1 ساعة 12 May، 2020
لبنان

كيف توزعت الإصابات الجديدة بفايروس كورونا ضمن المناطق اللبنانية؟

المصدر: موقع المنار

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