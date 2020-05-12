لجنة التربية: لتعليق العام الدراسي حتى سماح الظروف الصحية

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والنواب: محمد نصر الله، ادغار طرابلسي، اغوب بقرادونيان، محمد الحجار، علي فياض، سامي الجميل، عدنان طرابلسي والياس ابو صعب.

كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب والباحثة التربوية ساره سنجر.

وقد بحثت اللجنة في امكانية العودة الامنة الى المدارس واجراء الامتحانات الرسمية في ظل ازمة كورونا، وكان إجماع على اولوية السلامة العامة مع الحفاظ على المستوى التعليمي. وطلبت اللجنة تعليق العام الدراسي الى حين سماح الظروف الصحية الامنة لعودة التدريس.

كما استمعت من أيوب الى شرح حول طرق التدريس في ظل هذه الازمة، وهنأت الجامعة رئيسا وافراد هيئة تعليمية وادارية على الجهود التي ادت الى احتلالها مرتبة متقدمة على صعيد الجامعات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام