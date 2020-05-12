وزارة الطاقة: لم نعط إذن التفريغ للناقلة البحرية Asopos المحملة بالفيول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، انها “لم تعط إذن التفريغ للناقلة البحرية Asopos المحملة بمادة الفيول أويل لزوم معملي الإنتاج الحراريين في الذوق والجية، وذلك بعدما تبين ان ثمة تفاوتا في نتيجة الفحوصات بين تلك الصادرة في المنشأ وتلك التي أجريت في مختبرات منشآت النفط بإشراف إحدى شركات المراقبة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، حيث أظهرت نتائج الفحوصات ان الفيول المحمل على الناقلة المذكورة غير مطابق للمواصفات التعاقدية لناحية نسبة الكثافة (Density)”.

وأوضحت أن “عدم التفريغ قد ينعكس انخفاضا في إنتاج الطاقة الكهربائية في معملي الذوق والجية الحراريين”، طالبة من مؤسسة كهرباء لبنان “العمل على تعويض النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر معامل إنتاج أخرى”.

وأشارت الى أنه “ستقوم بإعلام المواطنين بأي مستجدات بهذا الشأن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام