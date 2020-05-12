امانة مجلس النواب : مضمون المذكرة المتداولة مناف للحقيقة والهدف الاساءة للعلاقة بين ادارة المجلس والموظفين

صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب البيان التالي:

“تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا متعلقا بمذكرة إدارية تدعو الموظفين الذين تجاوزت فترة خدمتهم 25 سنة الى الاستقالة والاستفادة من محفزات مالية.

يهم الامانة العامة لمجلس النواب التأكيد، أن السياق الذي يتم فيه تناول مضمون المذكرة مناف للحقيقة وهدفه الاساءة الى العلاقة بين ادارة المجلس والموظفين، فهذه المذكرة كسابقاتها من المذكرات الادارية، وهي إختيارية للموظف الذي بلغت خدماته 25 سنة وليست إجبارية ، كما يحاول البعض تصويره بأنه فعل إقالة أو إكراه على ترك الوظيفة، فاقتضى التوضيح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام