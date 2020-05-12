أسير فلسطيني يبدأ اضرابا عن الطعام تنديدا بممارسات العدو الصهيوني

أفادت “هيئة شؤون الأسرى و المحررين” في فلسطين أن الأسير في سجون العدو سامي جنازرة(47 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، قد بدأ الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أن “محكمة الاحتلال العليا رفضت قبل أيام الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أمر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسير جنازرة”.

يذكر أن العدو الاسرائيلي أعاد اعتقال جنازرة في 16 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له لمرة ثانية لأربعة أشهر أخرى، وذلك بشكل تعسفي اعتباطي وبدون اي مبرر.

المصدر: فلسطين اليوم