وزيرة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الكيلة إنه “تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة من كورونا”، وأوضحت أن “8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس و5 حالات في محافظة الخليل وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة”.

وأشارت الكيلة إلى أن “الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ترتفع إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم