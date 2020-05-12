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May 12 2020 - 16:32

وزيرة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

منذ 16 mins 12 May، 2020
الكيلة
غير مصنف

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الكيلة إنه “تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة من كورونا”، وأوضحت أن “8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس و5 حالات في محافظة الخليل وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة”.

وأشارت الكيلة إلى أن “الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ترتفع إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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