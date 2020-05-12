المفوضية الأوروبية تصدر توصيات بشأن تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا لمكافحة “كوفيد-19”

أصدرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، توصيات عملية لتوفير المساعدة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد للبلدان الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بسوريا. وجاء في تقرير المفوضية “هذه التوصيات بشأن سوريا تعتبر الأولى من نوعها، والغرض منها شرح الخطوات العملية للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما المساعدة الطبية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. لتوضيح المسؤولية والعملية لتقديم هذه المساعدة، يجب أن تسهل هذه التوصيات مهمة المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، ويجب أن تساعد في تسريع تسليم المعدات والمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في سوريا”.

وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في وقت سابق، إن العقوبات المفروضة على دول مثل سوريا وإيران وفنزويلا، يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إليها. هذا ودعا فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري أمس الإثنين، منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الالتزام بالعمل الإنساني الحقيقي والابتعاد عن كل أشكال التسييس، وأدان الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد هذه المنظمة في الوقت الذي يواجه فيه كل العالم النتائج الكارثية لمرض فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك