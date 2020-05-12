ترامب يوجه صندوق معاشات أمريكي بوقف الاستثمار في الأسهم الصينية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لصناديق التقاعد الأمريكية بالتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الصينية، وفقاً لما نقلته قناة “فوكس بيزنس” عن وثائق داخلية لإدارة واشنطن. وذكرت القناة أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض لورانس كادلو أرسلا كتاباً مشتركاً بهذا الشأن إلى وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا. ووفقا للكتاب فإن الإدارة الأمريكية تريد من صندوق المعاشات Thrift وقف الاستثمار بأسهم الشركات الصينية، والتي تقدر حالياً بنحو 4 مليارات دولار.

ووصف أوبراين وكادلو في الكتاب بأن “الوضع محفوف بالمخاطر وغير مبرر”، وربطا توجيه الإدارة الأمريكية بشكل مباشر بإجراءات الصين خلال جائحة فيروس كورونا. وأضافت القناة، أن وزير العمل الأمريكي أرسل الكتاب بدوره لمدير صندوق Thrift، والذي بموجبه يتوجب على الصندوق تقديم تقرير عن القرار المتخذ قبل حلول 13 أيار/مايو الجاري.

المصدر: روسيا اليوم