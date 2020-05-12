قتلى بهجومين على مستشفى وجنازة في أفغانستان

اقتحم مسلحون مستشفى اليوم في العاصمة الأفغانية كابول، بينما قُتل 15 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد.

وأنقذت القوات الخاصة أكثر من 80 شخصا بينهم أمهات وأطفال رضع من مستشفى كابول بعدما شن 3 مسلحين الهجوم صباحا وقتلوا 4 أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

وشوهد عناصر أمن مدججين بالسلاح وهم يحملون أطفالا رضع تم لفهم ببطانيات بعيدا من المكان بينما تواصلت عملية السيطرة على المهاجمين.

ويقع المستشفى الذي يضم جناحا كبيرا للتوليد في غرب كابول، حيث يعيش أفراد أقلية الهزارة التي لطالما استهدفها تنظيم داعش.

المصدر: وكالات