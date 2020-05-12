وباء “كوفيد-19” في كيان العدو: 16526 إصابة من بينهم 258 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة العدو الإسرائيلي، زيادة عدد الإصابات بوباء “كوفيد-19″، لتبلغ 16526 بعد تسجيل 28 حالة جديدة والوفيات بلغت 258 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة منذ الأمس. وقال الناطق باسم وزارة الصحة ، في بيان الثلاثاء إن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 16526 حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء بينهم 258 وفيّات”. وأضاف “من مجمل الإصابات هناك 52 وصفت حالتهم متوسطة و67 خطيرة و57 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و11956 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 4312”.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو أعلن، خلال مشاركته في مؤتمر دولي عُقد قبل أقل من أسبوعين لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا، أن “إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء على التغلب على الجائحة”. كما تعتزم الحكومة إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.

المصدر: سبوتنيك