العدو الاسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في بحر غزة وأراضيها الزراعية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2020 - 13:30

العدو الاسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في بحر غزة وأراضيها الزراعية

منذ 22 mins 12 May، 2020
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

استهدفت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء المواطنين الفلسطينيين في بحر غزة وفي الاراضي الزراعية في شرق القطاع المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن “زوارق العدو الاسرائيلي الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع”، وتابعت “كما لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، مما اضطر الصيادين للخروج من البحر”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إنه “على الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق مدينة غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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