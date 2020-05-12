الصحة العالمية تطلب من الدول الإجابة على 3 أسئلة قبل رفع قيود الإغلاق في ظل فيروس كورونا

بدأت بعض البلدان في التخفيف من القيود التي وضعتها لمكافحة تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن، ما هي الأسئلة الثلاثة التي يجب على البلدان الإجابة عليها قبل رفع عمليات الإغلاق؟

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 4 ملايين إصابة، بحسب ما ذكره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إحاطة إعلامية بشأن جائحة “كوفيد-19” في 11 مايو/أيار.

وعلى مر الأسبوع الماضي، بدأت بعض البلدان في رفع أوامر البقاء في المنزل، مع تخفيفها للقيود على عدة مراحل.

ولذلك، نصح غيبريسوس البلدان بالإجابة على 3 أسئلة وأخذها بعين الاعتبار قبل رفع عمليات الإغلاق، وهي:

هل الجائحة تحت السيطرة؟

هل نظام الرعاية الصحية لديه القدرة على التعامل مع عودة الحالات التي قد تنشأ بعد إرخاء إجراءات محددة؟

هل نظام مراقبة الصحة العامة لديه القدرة على اكتشاف الحالات، والتعامل معها، ومع المخالطين؟

وأوضح غيبريسوس قائلاً: “يمكن أن تساعد هذه الأسئلة في تحديد ما إذا كان بالإمكان رفع الإغلاق ببطء أم لا”.

ولكن، حتّى مع الإجابة على تلك الأسئلة الثلاثة بنعم، حذّر غيبريسوس أن رفع عمليات الإغلاق عملية معقدة وصعبة.

المصدر: سي ان ان