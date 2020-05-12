الخارجية الايرانية عن مزاعم اميركا حول “تقاعس ايران” في قضية تبادل السجناء: انهوا تصريحاتكم العبثية

تطرق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إلى مزاعم اميركا حول “تقاعس ايران في قضية تبادل السجناء”، قائلاً في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاثنين “انهوا تصريحاتكم العبثية !، الدكتور ظريف وضع منذ أيلول/سبتمبر عام 2018 موضوع “التبادل الشامل للسجناء” على الطاولة وطلب من اميركا التصرف بمسؤولية تجاه الايرانيين الرهائن في اميركا والدول الأخرى (بايعاز من اميركا)”. واضاف أن “نظامكم رد على ذلك بعدم اكتراث لغاية الآن وعرّض حياتهم (الرهائن الايرانيين) للخطر، العالم ينظر الى اعمالكم وليس كلامكم. اطلقوا سراح مواطنينا!”.

المصدر: ارنا